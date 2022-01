NEZAUSTAVLJIV! Da li ovo Jokićev najbolji rezulat do sada - brojke sa meča su NEVEROVATNE

Denve Nagetsi su pobedili Los Anđeles Kliperse rezultatom 130:128 nakon produžetka, a srpski centar je odigrao jednu od najboljih, ako ne i najbolju utakmicu u karijeri!

Jokić je postigao 49 poena, uz to stigao i do tripl-dabl učinka pošto je upisao 14 skokova i 10 asistencija.

Iz igre je Somborac pogodio 16 od 25 šuteva, od čega tri trojke iz pet šuteva dok je sa linije slobodnih bacanja bio precizan 14 od 16 puta.

Pobedu Nagetsima je doneo Aron Gordon trojkom u poslednjim sekundama meča, upravo posle sjajne asistencije udvojenog Jokića.

AARON GORDON GIVES THE @nuggets THE WIN 🔥



Nikola Jokic picks up the triple-double on the cross-court pass to give Denver the OT win! pic.twitter.com/AHJIMHKWbc