JOKIĆ PONOVO ODUŠEVIO AMERIKU: NBA liga se poklonila sjajnom Srbinu! (VIDEO)

Sjajni srpski centar odigrao je novu MVP partiju iako je njegov Denver izgubio je protiv Memfisa rezultatom 122:118.

Jokić je upisao novi tripl-dabl, i to 11. ove sezone, a ukupno 68. u karijeri. Ubacio je 26 poena i zabeležio 11 skokova i 12 asistencija. Ovo mu je ujedno bio i četvrti vezani tripl-dabl, što niko pre njega nije uradio u istoriji Denvera.

Ono što je zanimljivo je da su novinari u SAD po završetku utakmice otkrili nešto potpuno nesvakidašnje vezano za našeg asa.

Naime, on je dao najviše koševa iz igre u celoj NBA ligi, u ovoj sezoni.

A pritom, Jokić je tek 21. po broju upućenih šuteva iz igre!

A perfect example of how blatantly, obviously, clearly, explicity, undisputably Nikola Jokic gets fouled on a regular basis and the @NBAOfficial refs just absolutely refuse to call it.



Joker made a brilliant pass to Jeff Green for the dunk on this, but still. It's a farce. pic.twitter.com/Tdk6T1NVcx