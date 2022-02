ČUDOVIŠNI JANUAR JOKIĆA! Mesec iz snova za Srbina i brojke koje su zaprepastile NBA

Nikola Jokić iza sebe ima nestvaranih mesec dana tokom kojih, je čini se, ubacio u veću brzinu u odnosu na prethodni deo sezone i prikazao apsolutnu dominaciju na NBA parketima.

Jokić je u januaru mesecu predvodio svoj Denver do 11 pobeda iz ukupno 16 utakmica, što povredama desetkovanu franšizu iz Kolorada drži na visokoj petoj poziciji zapadne konferencije.

Sinoć je Džoker u ubedljivoj pobedi nad aktuelnnim šampionom Milvokijem (136:100), koja je bila peta uzastopna za Nagetse, bio na pragu svog sedmog tripl-dabla u rasponu od mesec dana, pošto je meč završio sa učinkom od 19 poena, 15 asistencija i devet skokova.

Uz to treba naglasiti da je Jokić ovaj učinak ostvario za svega 28 minuta na parketu, gde u poslednjoj četvrtini nije ni ulazio u igru.

Zaključno sa susretom sa Baksima, Nikola je januar mesec završio sa brojkama od 26,5 poena, 13 skokova i devet asistencija u proseku, što je više nego impresivno.

Kao što smo rekli, tokom tih 16 utakmica u prvom mesecu godine, Jokić je ostvario čak šest tripl dablova, a još u dve utakmice je ostao na skok ili asistenciju udaljen od tog ostvarenja.

Nikola Jokic just recorded his 6th triple-double... in January. It's the second time he's had 6 triple-doubles in a calendar month.



The only other primary center to achieve that feat? Wilt Chamberlain, who did it 4 times. pic.twitter.com/wsbh7sV9we