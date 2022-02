RADONJIĆ SVESTAN KVALITETA ARMANIJA: Odbrambeno smo pokazali da smo na nivou najvećeg kvaliteta

Trener Crvene zvezde nije toliko kritikovao svoje momke uprkos porazu.

Nije ovo bilo najbolje veče za košarkaše Zvezde. U Pinoru smo večeras videli negativan rekord Evrolige po broju postignutih poena u prvoj četvrtini (8:7), a potom i poraz crveno-belih posle velike borbe protiv Olimpije iz Milana - 57:63.

Očekivano, trener Dejan Radonjić nije bio najzadovoljniji, ali je istakao da je svestan kvaliteta koji poseduje gostujući sastav.

- Prvo čestitam protivniku na pobedi. Utakmica je bila jako teška, fizički zahtevna, sa obe strane defanzivno odlično. Igrali su dovoljno dobro da nas pobede večeras. Igrali smo večeras protiv tima koji je jedan od najboljih u ligi i pokazali su će možda biti i bolji nego prošle sezone. Pokazali su to mnogo puta ove sezone, pobeđivali su i mnogo bolje timove od Crvene zvezde u gostima. Došli su sa timom koji je fizički jako kvalitetan i uspeli su kroz to da naprave dobre stvari i da to pokažu kroz jednu dobru odbranu koju su imali - istakao je Radonjić.

Potom je rekao da ga je sam početak utakmice pomalo podsetio na ono što smo videli u Francuskoj, kada je Zvezda igrala sa Asvelom.

- Rekao bih da start podseća na početak protiv ASVEL-a i to jasno ukazuje na neke stvari. Radili smo neke atipične poteze za nas, a oni su zbog toga iz prvog perioda izašli iz nekog minusa. Poluvreme 26:23, sigurno nije bio dobar napad - rekao je trener Zvezde.

Mnogo problema sa odsustvima i bolestima imala je Crvena zvezda u prethodnom periodu, što je svakako ostavilo krupne posledice na igru.

- Kao što sam rekao, imali smo jedan težak period koji je protkan velikim brojem dana bez treninga, odsustvom jako velikog broja igrača u punom mirovanju. Ko zna koliko puta sam rekao da je za očekivati da se to u jednom trenutku vidi. Očigledno je bilo na samom početku utakmice da postoje problemi i jasno je meni već danima da ima igrača koji nisu u dobrom fizičkom stanju, a nisu ni u formi. Kad imate sve to, a igrate protiv jednog od najboljih timova onda treba da budete drugačijiu da bi mogli da igrate i bolje. Mi i da smo u najboljem mogućem stanju, ritmu i rasporedu, igrali smo protiv jako kvalitetnog tima koji je to i pokazao. Želja je bila ogromna, potrošnja velika, osetilo se da ponestaje snage i tu se videlo da ima grešaka.

Kaže da je odbrambeno Zvezda još jednom dokazala da je na najvišem nivou u Evroligi.

- Mislim da smo odbrambeno pokazali da smo na nivou najvećeg kvaliteta. A što se tiče napada i da smo na maksimumu opet bi se očekivala teška utakmica pored jednog ovakvog tima. Mi ćemo se truditi da iz ovog perioda izađemo na najbezbolniji način - podvukao je Radonjić.

