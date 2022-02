PALA KRV NA TERENU, CENTAR REALA ĆE PAMTITI OVAJ MEČ: Tresnuo o parket pa mu saigrač donosio zub! (VIDEO)

Real Madrid je u neizvesnom meču savladao Olimpijakos i tako ostao pri vrhu tabele Evrolige, a iskusni francuski centar Vensan Poaje zapamtiće dobro ovu utakmicu.

On je na terenu ostao 11 minuta i za to vreme je dao tri poena i upisao tri skoka, ali neće mu ovaj meč u pamćenju ostati po statistici nego po tome što je ostao bez zuba!

On je u jednom duelu pao na parket i povredio se. Udario je jako o podlogu, a kada je posle nekog vremena ustao, krv je bila svuda na njegovim usnama.

Morao je da napusti teren, a očigledno nije bio zadovoljan ni sudijskom odlukom prilikom kontakta koji ga je prizemljio pa je sve vreme prigovarao sudiji.

Guerschon Yabusele bringing Vincent Poirier his missing tooth is the definition of brotherhood 😅



Eye for eye, TOOTH for TOOTH. pic.twitter.com/zeYz6St1KR