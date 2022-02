OBRADOVIĆ RAZOČARAN POJEDINIM IGRAČIMA: Nisu motivisani, ovako ne može, moraju da se menjaju

Trener crno-beli traži reakciju od određene grupe mlađih aduta.

Košarkaši Partizana su pobedili, ali daleko od toga da su blistali na utakmici protiv čačanskog Borca u 19. kolu ABA lige. Tek u samoj završnici meča, i posle gotovo egal partije u većem delu, crno-beli su na krilima iskusnijih aduta prelomili utakmicu, i samo je tom činjenicom - da je ostvarena pobeda - zadovoljan trener Partizana.

Velikim brojem stvari nije, ali je pre svake priče o meču, nakon istog u razgovoru sa medijima, prvo poželeo Savi Lešiću brz oporavak. Centar Čačana je nezgodno doskočio u povoju meča, povredio koleno i iznesen je sa terena.

- Prvo, zaista želim da kažam da mi je izuzetno žao ovo što se dogodilo sa Savom Lešićem, nadam se da nije toliko ozbiljno kao što je u prvom trenutku izgledalo. On je zaista imao grimase na licu koje su pokazivale da se radi o velikom bolu, a sad kakva je situacija, ne znam, ali mu u svakom slučaju želim brz oporavak i da se vrati u ekipu - bile su prve reči Žoca posle meča.

Potom je pohvalio i navijače, ali za određene igrače nije imao ništa dobro da kaže. Oni su mu trenutno najveći problem.

- Druga stvar, želeo bih zaista da se zahvalim našim navijačima na podršci pre utakmice, i u toku utakmice, nisu stali, nosili su tim do opet važne pobede za nas. S tim u vezi mi je nerazumljivo da igrači ne osećaju to i da njihova motivacija apsolutno nije na nivou koji je potreban da bi se igrala utakmica Partizana. I kad je to tako onda naravno da ja kao trener moram da reagujem. Pričam pre svega o mladim igračima, jer su teret večeras izneli iskusniji, i mislim da je to veliki problem za nas s obzirom na kalendar koji imamo, to što pojedini igrači moraju da provode toliko vremena na parketu.

Nastavio je Obradović u istom tonu, o motivaciji, odnosno nedostatku iste kao glavnom problemu mladih igrača.

- Mi smo protiv Borca u Čačku odigrali neuporedivo bolju utakmicu i opet se radi o istoj stvari o kojoj sam sad pričao, a to je motivacija. Mi smo bili izuzetno motivisani da igramo tu utakmicu, koncentrisani, i naravno kad si motivisan možeš da imaš koncentraciju, a kad nisi onda se utakmica razvija kako se razvijala danas. Sa druge strane očigledno je da imamo veliki problem šuta, čini mi se da je danas bilo 7/31 za tri, a od tih 31 pokušaja možda su dva bila teška, a sve ostalo su bile izgrađene situacije - igrači sami i ne ubacuju. To znači da je problem samo da se šutira što više.



Mi smo tražili neke termine ovde (u Pioniru) i na sreću smo ih dobili, i možemo da provodimo više vremena u sali tako da se nadam da ćemo imati tri treninga do utakmice sa Andorom, da probamo da se pripremimo jer nam je to važna utakmica, kao što su nam važne sve utakmice u ovom periodu.

Obradović je rekao da njegovoj ekipi sledi "specifičan mesec" jer osim obaveza u Evrokupu i ABA ligi, na programu je turnir Kup Radivoja Koraća i samim tim ga brine što postoji veća potrošnja jednih, a manja drugih igrača, i što se oni iskusniji više daju i više se ekipa oslanja na njih.

- O tome pričam kada kažem da je potrošnja nekih igrača i mislim da to ne valja. Ali prevashodno postoji želja da se dobije utakmica i bez obzira što ja pričam i verujem u mlade igrače, oni neke stvari moraju da promene. Kako i na koji način, videćemo, razgovaramo dosta i uradićemo sve da im pomognemo - dodao je trener Partizana.

