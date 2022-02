MAJSTOR JOKIĆ DIRIGOVAO U DEMOLIRANJU NJUJORKA: Mislio da je završio posao, pa morao da se vrati da DOKRAJČI protivnike (FOTO+VIDEO)

Srbin je imao dobro šutersko veče, osim za tri poena.

Nikola Jokić nastavlja da dominira u NBA ligi, a ovog puta su i Denver Nagetsi zabeležili pobedu, 30. u sezoni, sa 132:115, protiv Njujork Niksa.

Srpski centar je na terenu proveo samo 30 minuta, a za to vreme je ubacio 21 poen (šut iz igre 8-14, od toga 0-3 za tri poena, i 5-7 sa linije slobodnih bacanja), uz 11 skokova i 7 asistencija.

Bons Hajlend je za Denver ubacio 22 poena, Džamajkl Grin i Vil Barton po 20, a Eron Gordon 19, što znači da odbrana Njujorka prosto nije znala šta radi na ovoj utakmici (kao i uglavnom u ovoj sezoni i u poslednjih 25 godina). U timu Niksa najbolji su bili Džulijus Rendl sa 28, Evan Furnije sa 21 i Ar Džej Beret sa 19 poena.

Denver je već do poluvremena došao do plus 23 poena (neverovatnih 83:60), i Nikola Jokić se ponadao da će u drugom delu igre moći uglavnom da sedi na klupi, ali hronično nestabilna klupa Nagetsa dopustila je Niksima da dođu na "samo" 13 razlike u poslednjoj četvrtini, pa je Nikola morao nazad u igru. Čim je ušao, pogodio je šut iz okreta, zatim još dva slobodna bacanja i asistenciju do Bartona, i vođstvo je za čas naraslo do +19, pa je Jokić mogao ponovo na klupu na minut i 44 sekunde pre kraja.

Inače, ovih dana se očekuje konačna odluka o potpisivanju Demarkusa Kazinsa, koji je odigrao veoma zanimljivih 5 utakmica za Nagetse, i podsetio zašto je nekad bio jedan od najboljih igrača u ligi. Jeste da su mu fizikalije uglavnom otišle, i da je još uvek sklon incidentima, ali kao zamena za Jokića postizao je prosečno 6 poena, uz 7 skokova, a još važnije je da su Nagetsi dobili svih 5 utakmica u kojima je igrao.

Pogledajte partiju Nikole Jokića:

Sledeću utakmicu Nagetsi igraju protiv Bostona.