DIVNO! NAVIJAČI DENVERA DIRNULI JOKIĆA U ONO ŠTO NAJVIŠE VOLI: Pogledajte šta su mu kupili, Srbin je ODUŠEVLJEN (FOTO)

Konji su velika ljubav MVP NBA lige Nikole Jokića. To odlično znaju navijači Denvera, pa su nedavno kupili jednog konja i dali mu ime Buba.

Ovu vest objavila je američka novinarka Kati Ving, koja je objasnila da su simpatizeri Denvera i Nikole Jokića šarenog konja sa imenom Buba poklonili "Koloradu terapeutsko-jahačkom centru". Sa samo jednim ciljem, da konj prođe specijalnu obuku i da pomaže deci i odraslima sa mentalnim problemima.

Nuggets Nation, story coming soon!



We met Bubba. We told & showed Nikola Jokić. The Colorado Therapeutic Riding Center is amazing.



Jokić thought what you did was really cool, he said thank you and that he loves you guys. More soon! pic.twitter.com/t5AEbHo6V3