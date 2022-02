Jokić ŠOKIRAO ODGOVOROM o Danu zaljubljenih: Objasnio zašto taj dan MRZI

Tokom dana zajlubljenih su viđene i neke prosidbe širom NBA arena, dosta poljubaca i svega karakterstičnog za ovaj praznik. Takođe, ekipa Denver Nagetsa je puštala na velikom ekranu i skečeve svojih igrača, kao i njihove odgovore šta misle o ovom "prazniku".

Zanimljiv je bio odgovor Nikole Jokića koji je rekao da mrzi ovaj dan, na šta je brzo i objasnio svoj odgovor.

The #Nuggets just ran an in-arena promo for Valentine's Day. Nikola Jokic was asked how he feels about the holiday.



"I hate it. ... Love is an everyday thing, not a one day thing."



*smiles to himself*



"I am so good with these answers."