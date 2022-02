AMERI, NISTE VIŠE NEDODIRILJIVI: Kad nema Nikole, tu je Luka, nova svemirska partija Slovenca (VIDEO)

Košarkaši Dalasa pobedili su prošle noći na gostovanju ekipu NJu Orleansa sa 125:118, a do trijumfa ih je predvodio slovenački igrač Luka Dončić, koji je postigao 49 poena.

Dončić je zabeležio i 15 uhvaćenih lopti i osam asistencija, DŽejlen Branson je postigao 23 poena, uz šest dodavanja, dok je Maksi Kleber upisao 20 poena.

Srpski igrač Boban Marjanović nije igrao za gostujući tim.

Si-DŽej Mekalum je za domaću ekipu upisao 38 poena i pet asistencija, DŽekson Hejz je dodao 18 poena, a dabl-dabl učinak je ostvario Jonas Valančijunas sa 16 poena i 18 skokova.

Dalas je peti na tabeli Zapadne konferencije sa 35 pobeda i 24 poraza, dok je NJu Orleans na 12. mestu sa skorom 23/36.

Filadelfija je na gostovanju savladala ekipu Milvokija sa 123:120.

DŽoel Embid je za goste došao do dabl-dabla sa 42 poena i 14 skokova, a po 19 poena su dodali Tobajas Haris (osam skokova) i Tajriz Maksi.

Najefikasniji u redovima aktuelnih šampiona bio je Janis Adetokunbo sa 32 poena, 11 skokova i devet asistencija, DŽru Holidej je postigao 24 poena, dok je Kris Midlton upisao 19 poena.

Tim iz Pensilvanije se nalazi na četvrtom mestu Istočne konferencije sa 35 pobeda i 23 poraza, a Milvoki je peti sa 36 pobeda i 24 poraza.

Majami je posle dva produžetka na gostovanju bio bolji od Šarlota sa 111:107.

Goste je do pobede vodio Kajl Lauri sa 25 poena i devet skokova, od čega je 12 upisao nakon završetka regularnog toka, Dankan Robinson je zabeležio 21 poen, a trojkom u četvrtoj četvrtini došao je do ukupno 700. u NBA ligi, i tako je postao najbrži koji je to učinio u pogledu odigranih utakmica.

U domaćem timu bolji od ostalih je bio Majls Bridžis sa 29 poena i 11 skokova, dok je Montrez Herel upisao 24 poena i osam skokova.

Majami je vodeći tim Istočne konferencije sa 38 pobeda i 21 porazom, koliko na drugom mestu ima i Čikago, dok je Šarlot posle trećeg vezanog poraza 10. sa 29 pobeda i 31 porazom.

Vašington je na gostovanju pobedio Bruklin sa 117:103, a jedinu domaću pobedu je ostvarila ekipa Los Anđeles klipersa, koja je sa 142:111 savladala Hjuston, kojem je to bio sedmi uzastopni poraz.

U NBA ligi sledi pauza pošto se u Klivlendu održava Ol-star vikend, koji će biti zaključen utakmicom tima Lebrona DŽejmsa i tima Kevina Durenta, u noći između nedelje i ponedeljka.

