'MAMA MI ZBOG JOKIĆA STALNO PIŠE PORUKE' Neočekivane reči Denverovog heroja, evo šta mu majka traži i kakav nadimak ima za Srbina

Tako je bilo i nakon gostovanja Nagetsa Golden Stejtu. Ekipa iz Kolorada je pobedila rezultatom 117:116 nakon velike drame u samoje završnici kada je Jokić upisao asistenciju za pobedu.

Srbin je podelio povratni pas Monteu Morisu koji je uz zvuk sirene pogodio trojku za trijumf Nagetsa.

Nakon meča je dvadesetšestogodišnji bek imao zanimljivu konferenciju za medije, a jedan deo bio je posvećen upravo Jokiću.

Monte: My mom's a coach. She's always texting me to help Nikola. .... She loves calling him Big Honey.