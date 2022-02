'Posle 40 sati putovanja, izbegavajući rakete...' OGLASIO SE SRPSKI KOŠARKAŠ: Bezbedno sam napustio Ukrajinu. Hvala svima na pomoći! (FOTO)

Aleksandar Zečević, košarkaš Harkova, objavom na svom instagram profilu obavestio je javnost da je uspešno napustio Ukrajinu, gde se nalazio u sred ratnog stanja.

Naime, on je pre dva dana objavio da pokušava da izađe iz te zemlje takođe na njegovom profilu naa Instagramu, uz fotografiju jednog od puteva u Ukrajini.

- Moja porodica želi da sednem u prvi avion, čak je i otac hteo da dođe ovde i da me pokupi, da bukvalno dođe u grad i da me odveze kući, ali zajedno sa ambasadom i sa mojim agentom i mojim klubom pokušavamo da smirimo situaciju kod kuće i u familiji, da će sve biti ok - rekao je tada Zečević.

Košarkaška karijera je ovog Futožanina vodila od Amerike, preko Slovačke do Harkova.

Na sreću, sve se dobro završilo i Zečević je uspešno otišao iz Ukrajine.

