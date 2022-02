ZVEZDANA NEDELJA! Posle fudbalera slavili i košarkaši, Fener nakon DRAME pao u Pioniru!

KRAJ MEČA

Četvrta četvrtina:

40. minut - Pogađa Volters 74:69, Zvezda blizu pobede.

39. minut- Kalinić siguran sa penala 72:69

38. minut - Pogađa Kalinić iz teške pozicije 70:69

36. minut - Davidovac pogađa važnu trojku, ali gosti odmah uzvraćaju 68:66

34. minut - Pjer poentira iz reketa 65:63

33. minut - Serija Zvezde, pogađa Ivanović, 65:60

31. minut - Ivanović pogotkom otvara poslednju deonicu 61:60

Nikola Kalinic scored 12 or more points in four of his last five games.



How many points will he score against a tough @FBBasketbol defense tonight?#EveryGameMatters pic.twitter.com/yMPW2mtcFt