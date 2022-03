'NE! NE ŽELIM TO' Nikola Jokić ostavio Amere u čudu: Dobro mi je gde sam i zadovoljan sam svojim statusom u NBA

Dok mnogi sanjaju laskava priznanja, žive na lovorikama slave Nikola Jokić je jedan zaista neobičan momak.

I način na koji i sa kakvom lakoćom igra košarku je ostavio Amerikance u čudu. Dobroćudni "bucko" se preko noći pretvorio u zver koja lomi protivnike, nosi Denver, pa je prošle godine stiglo i MVP priznanje od NBA lige.

I ove, svi vide Jokića kao najboljeg igrača ligaškog dela, ali to Srbina ne zanima

– Ne razmišljam o tome. Bila bi lepa stvar da ponovo budem najkorisniji NBA igrač, to da. Ali ja to ne želim, niti mi je potrebno. Dobro mi je gde sam i zadovoljan sam svojim statusom u NBA – priznao je as Denvera u opširnom intervju za „Sports Ilustrejted“!

Na pitanje da li je sanjao da će postati MVP, Jokić je imao spreman odgovor.

– Ne, ne možete sanjati o tome. Čak i kada sam došao ovde, nisam razmišljao o igranju. Došao sam samo da radim i da budem ‘NBA igrač’ na neki način. Tako da nisam nikada sanjao o tome. Nemam ciljeve u životu, samo idem kuda me put vodi – izjavio je Jokić.

Naravno dotakli su se ovom prilikom gde pronalazi motivaciju da svako veče na terenu pruža sjajne partije.

– Ne znam. Ponekada je to samo igranje košarke, neke i takmičenje. Nekada je i strah od poraza, nikada nije jedna stvar. Znam da neki momci žele da budu najbolji, ja nemam taj problem. Znam da postoji boljih igrača od mene i da će biti boljih od mene u budućnosti – dodao je on.

Jokić je na kraju istakao i da postoje druge stvari da mu košarka nije sve na svetu.

– Mogu da kažem da volim sladoled najviše na svetu, ali posle 10 dana stalnog jedenja sladoleda, i sladoled bi mi dosadio. Postoje druge stvari koje volim jednako kao košarku ili više od nje – zaključio je on.

Autor: