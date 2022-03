FMP HOĆE DA PREKINE LOŠU SERIJU! Stefanović: U odličnoj smo formi!

Trener košarkaša FMP-a Nenad Stefanović rekao je danas da je Cibona favorit u predstojećem meču ABA lige, ali da će njegova ekipa pokušati da pruži svoj maksimum.

"Igramo sa ekipom Cibone koja je sigurno među timovima koji su u najboljoj formi u ABA ligi. Normalno je da svaka promena trenera donosi privremeni boljitak, ali je ovo već kontinuirani boljitak koji se vidi u broju vezanih pobeda i osvajanju Kupa", rekao je Stefanović.

Košarkaši FMP-a dočekuju sutra ekipu Cibone, u utakmici 22. kola ABA lige.

"Neki igrači Cibone su dobili drugačije uloge i u odnosu na prvi meč mislim da nas očekuje puno drugačija utakmica u Beogradu. Razlozi su ovi koje sam naveo, ali i to što ponovo nismo sigurni u kom sastavu ćemo nastupiti", naveo je Stefanović.

"Prepuštam Ciboni ulogu favorita jer je to u ovom trenutku tako. Mi ćemo probati u odnosu na naš sastav da damo svoj maksimum i kao uvek na domaćem terenu imamo dobar nivo energije i borbenosti", dodao je on.

Stefanović je rekao i da se nada da će hala biti puna kao što je bila na nekim prethodnim utakmicama.

"Cibona je prilično zvučno ime, a i stanje na tabeli je takvo da odlučuje o bitnim mestima na tabeli", rekao je trener FMP-a.

Košarkaš FMP-a Aleksa Stepanović rekao je da njegovu ekipu očekuje izuzetno teška utakmica protiv direktnog konkurenta za mesto u plej-ofu.

"Oni su promenom trenera dobili neku novu energiju i vezali 12 pobeda u ABA ligi, prvenstvu i kupu Hrvatske", rekao je Stepanović.

"Na nama je da popravimo utisak od prošlog kola, pre svega u odbrani i kontroli skoka, kao i da smanjimo minute praznog hoda u napadu. Daćemo sve od sebe da pobedimo i budemo korak bliže plej-ofu", dodao je on.

FMP je šesti na tabeli regionalnog takmičenja sa deset pobeda i devet poraza, dok je Cibona poziciju ispod sa skorom 9/10.

Trener zagrebačkog tima Gašper Okorn je naveo da je utakmica protiv FMP-a "prva u nizu teških" i to u gostima.

"FMP je odlična ekipa, što njihova pozicija na tabeli i govori. Ali i mi smo u odličnoj formi, mogu reći i da smo kompletni iako ćemo dozirati povratnike u sastav", rekao je Okorn.

"Moramo biti brzi, agresivni i boriti se svaki skok i loptu. To sve kada se stavi u jednu celinu zvuči odlično i mi ćemo na tom talasu i samopouzdanju ići na pobedu kao i svaku utakmicu do sada", dodao je on.

Utakmica FMP - Cibona igra se sutra od 21.00 u hali u Železniku.