ŠOK U SVETU NBA! Košarkaš čuven po neverovatnim driblinzima stavio TAČKU na karijeru! (FOTO)

Džamal Kroford, koji je triput izabran za najboljeg "šestog igrača lige", odlučio je da posle 19 odigranih sezona, a 20 godina otkako je ušao u najjaču ligu sveta, "okači kopačke o klin".

Ovaj 42-godišnjak je u NBA postigao 19.419 poena, rekorder je po broju akcija u kojima je dao trojku a bio fauliran (55 puta se to desilo u uvodnim delovima sezone, a 60 kada se računaju i plej-of nastupi), a najviše će se pamtiti po nestvarnim driblinzima.

- Zbogom ovoj igri, svemu što je donela i adrenalinskoj groznici, napisao je on na društvenim mrežama.

Jamal Crawford shared a "Goodbye to the game" message on Twitter early Monday morning.



