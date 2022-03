'DEŠAVA SE...' Obradović o teškom porazu Partizana!

Crno-beli su poraženi na teškom gostovanju u Ljubljani rezultatom 81:79 nakon izuzetno dramatične završnice.

- Čestitam ekipi Cedevita Olimpije na pobedi, mislim da je ovo bila zahtevna utakmica. Imali smo veliku šansu, vodili smo +8 na oko dva i po minuta pred kraj, da privedemo utakmicu laganije, ali to je košarka i dešavaju se stvari koje se dešavaju. Četiri promašena slobodna bacanja u nizu, greške, sve je to sastavni deo onoga čime se bavimo. Ovoga puta pobeda ide na stranu Cedevita Olimpije i još jednom im čestitam - rekao je Obradović posle utakmice.

THE END: @KKCedOL grab home win over @PartizanBC in packed Tivoli Sports Hall in Ljubljana. #ABALiga pic.twitter.com/4GK4ZPvKPP