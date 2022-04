PETI SRBIN U KUĆI SLAVNIH: Radivoj Korać dobio posthumno najveće priznanje u karijeri!

Radivoj Korać, prvi evropski košarkaš osvajač prvih medalja Jugoslavije na tri najveća takmičenja (olimpijsko srebro 1968, svetska srebra 1963, 1967, evropska srebra 1961, 1965, evropska bronza 1963) status legende evropske i svetske košarke stekao je još vreme za tragično prekinutog života u 31. godini.

Zanimljivo je da je igrajući za svoj OKK Beograd na jednom meču protiv švedskog Alvika u Kupu šampiona ubacio čak 99 poena!

Međunarodna košarkaška Federacija (FIBA) je, na predlog tadašnjeg generalnog sekretara Vilijema Džonsam u čast našeg i svog velikana 1972. godine osnovala jedno od svoja tri klupska evropska takmičenja - Kup Radivoja Koraća.

Pobednik takmičenja je četiri decenije podizao pehar Žučkovu levicu koji je zapravo otisak u zlatu Koraćeve šuterske ruke, a koji od 2003. godine osvaja najbolji u Kupu Srbije, preimenovan u Kup Radivoja Koraća, piše "Mocartsport".

Recognized posthumously is Radivoj Korac, Olympic medalist, enshrined in the FIBA Hall of Fame and #22HoopClass honoree. pic.twitter.com/Lfwvo6yJBX