'NEMAM ZAŠTO DA SE IZVINIM SRBIMA' Dok se Zvezdin Amerikanac pere zbog zastave, njegova žena BESNI i BRUTALNO PROZIVA CRVENO-BELE

Velika bura podigla se u javnosti nakon meča između Žalgirisa i Crvene zvezde u Kaunasu. Pristalice litvanskog tima izviždale su goste iz Srbije jer nisu poslali poruku protiv rata u Ukrajini.

Naime, pred start meča košarkaši Žalgirisa su izneli na parket veliku zastavu Ukrajine na kojoj je pisalo: "Stop ratu u Ukrajini". Igrači domaćeg tima su zastavu držali sa sudijskom trojkom. To nisu učinili košarkaši Zvezde, pa je u dvorani vladala neviđena tenzija.

Navijači su tokom čitavog meča provocirali crveno-bele, vređali ih, a u jednom momentu razvukli su i NATO zastavu na tribinama.

Za razliku od Luke Mitrovića koji se zapitao šta traži zastava NATO na tribinama, Zvezdin Amerikanac Eron Vajt je pokušao da se "opere", pa je krivicu svalio na svoj klub.

- Kao timu nam je rečeno da ne diramo zastavu. Želeo bih da bude jasno da ne podržavam rat i želim mir u svetu - napisao je Amerikanac na Tviteru.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/cD3t9YlTIk