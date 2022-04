KRV ŠIKLJA NA SVE STRANE: Ovako su Jokiću razbili glavu! (VIDEO)

Jokić je blistao u pobedi Denvera nad Memfisom (122:109), uprkos tome što je na samom startu utakmice dobio jedan gadan udarac u glavu.

Košarkaš Memfisa Džeren Džekosn Junior je na samom startu utakmice laktom u glavu žestoko udario najboljeg igrača Nagetsa. Nikola je zaradio gadnu rasekotinu i morao je da napusti igru.

Here’s Jaren Jackson Jr.’s elbow connecting with the side of Nikola Jokic’s head. Jokic was out of the game for two minutes while Nuggets trainers wiped down the blood. Just checked back into the game. pic.twitter.com/aimJxDtTMW