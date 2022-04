SVI ŽELE JOKIĆEV DRES: U vrhu po prodaji u NBA!

Centar Denvera se nalazi na 15. mestu, a ispred njega se nalaze trojica košarkaša koji nisu Amerikanci. Njegov najveći konkurent za MVP titulu Kamerunac Džoel Embid je na šestom mestu, sledi Grk Janis Adetokumpo, koji je takođe u užem izboru za titulu MVP-a. Kada je Balkan u pitanju, onda treba istaći da je Luka Dončić na osmom mestu.

Top five jersey-sellers in in the NBA for the second half of the regular season:



1. LeBron James

2. James Harden

3. Stephen Curry

4. Kevin Durant

5. Jayson Tatum



Full top 15 enclosed:



+ More NBA from me: https://t.co/LGN9cV7Dif pic.twitter.com/1GQOoM2hHh