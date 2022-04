SRAMOTAN POTEZ GRINA: Košarkaš Denvera prljavo udario Jokića (VIDEO)

Već posle 40 sekundi desila se neprijatna scena Nikoli Jokiću. Naime, Srbin je primio loptu, nakon čega je odmah stiglo udvajanje Drejmonda Grina. Krilni centar Golden Stejta je krenuo da napravi jak faul pritome mlatarajući rukama.

U toj agresivnosti košarkaš Voriorsa je udario u oko MVP lige. Dugo je centar tima iz Kolorada ležao na parketu, ali na sreću brzo se podigao. Grin se tu nije zaustavio, pa je nastavio sa provokacijama. Ušao je u žučnu raspravu sa Eronom Gordonom. Na sreću, strasti su se ubrzo smirile, a obojica košarkaša su dobila po tehničku grešku.

Sve ovo nije uticalo na Jokića koji je odigrao nestvarnu prvu četvrtinu - 18 poena, šest skokova i jedna asistencija.

Podsetimo, Golden Stejt vodi sa 3-0 i ukoliko pobedi plasirao bi se u četvrtfinale.

Draymond Green and Aaron Gordon get chippy after Green's foul on Jokic 🔥



P.S the game just started 👀pic.twitter.com/yINIrHzlIY