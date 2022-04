'BIĆE LOB PAS!' JOKIĆ JE ZNAO KOJU AKCIJU ĆE IGRATI GOLDEN STEJT: Pogledajte kako je skočio sa klupe i rešio meč! (VIDEO)

Denver je uspeo da izbegne "metlu" u plej-of seriji protiv Golden Stejta pošto je na svom terenu pobedio posle velike drame 126:121, a igrač utakmice naravno bio je Nikola Jokić.

Ne samo da je srpski košarkaš blistao poenterski - Jokić je ubacio 37 poena, a uz to imao osam skokova i šest asistencija - nego su u završnici meča dva njegova poteza bila ključna. Dodao je Bartonu u ćošak za trojku za pobedu, a pre toga su mnogi propustili kako je pomogao odbrani, čak i dok nije bio na parketu.

Voriorsi su imali 33,5 sekunde do kraja, a Jokić je napustio igru da bi ušli bolji odbrambeni igrači. Međutim, to nije značilo da je sedeo na klupi i gledao utakmicu poput običnog navijača.

Ne, Jokić je pažljivo posmatrao raspored igrača Golden Stejta i unapred je pročitao koju akciju je nacrtao Stiv Ker. Dobro pamti sve akcije svojih protivnika, tako da je na osnovu položaja Viginsa, Karija, Pula i Tompsona, znao gde će loptu baciti izvođač auta Porter.

Odmah je ustao i počeo da viče "biće lob pas", što je dobro čuo i Ostin Rivers, tako da vešto bacio i uhvatio loptu koja je bila namenjena Viginsu.

Denver se tako uspešno odbranio i potom asistencijom Jokića za Bartona došao do pobede, pogledajte!

"It's A Lob!"



Breakdown: The Nuggets stop the Warriors' favorite play vs switching. pic.twitter.com/JpFFBAr1GG