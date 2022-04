NIKOLA KALINIĆ JE MVP ABA LIGE: Zanimljivo glasanje za najkorisnijeg igrača, treneri kažu da je najbolji, navijači i novinari - ne

Košarkaš Zvezde je do MVP titule stigao sa 39,7 odsto glasova, ispred igrača Cedevita Olimpije Jake Blažića koji je imao 16,6 odsto glasova i Džastina Kobsa iz Budućnosti koji je završio sa 10,9 odsto glasova.

Zanimljivo je istaći da je Nikola Kalinić bio najbolji u glasanju trenera timova ABA lige, dok je zauzeo drugo mesto i u glasovima novinara i u izboru navijača, navedeno je u saopštenju ABA liga.

Kalinić je u proseku beležio 11,3 poena, 3,4 skoka, 3,3 asistencije i jednu ukradenu loptu po meču.

Nikola Kalinić has been shining in @kkcrvenazvezda jersey all season long.



Check out some of his best moments!#ABALiga pic.twitter.com/COvYE09mLh