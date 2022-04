IZ DENVERA OBJAVILI DA JE JOKIĆ NA PUTU ZA SRBIJU: Nikola bi voleo da igra na EP, imaće vremena u Somboru i za konje!

Denver je u plej-ofu NBA lige eliminisan od Golden Stejt Voriorsa (1:4), a Nagetsima nisu pomogle ni sjajne partije srpskog košarkaškog asa u svih pet mečeva.

Nikola Jokic is already en route to Serbia, Tim Connelly says.

Ova vest će svakako obradovati navijače u Srbije, jer daje nadu da bi selektor srbije Svetislav Pešić mogao da računa na Jokića za ovogodišnje Evropsko prvenstvo. Sa Jokićem u timu, Srbija bi svakako bila među glavnim favoritima za zlato, pa verujemo da će se na kraju sve završiti na zadovoljstvo poklonika košarske u Srbiji. Uostalom, njegov menadžer Miško Ražnatović je već najavio da Jokić želi da igra za Srbiju na šampionatu Evrope, od 1. do 18. septembra.

