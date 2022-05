NAVIJAČI OLIMPIJAKOSA IZVIŽDALI KEVINA DURENTA! Nije im se svidelo što je došao da bodri Monako (VIDEO)

NBA superzvezda otputovao je u Grčku na meč između Olimpijakosa i Monaka koji vodi na završni turnir.

U dvorani "Mira i prijateljstva", jednog od najboljih poentera današnjice izviždali su navijači domaćih zbog prijateljstva sa Majkom DŽejmsom koji igra za ekipu srpskog trenera Saše Obradovića. Durent i DŽejms su bivši saigrači iz Bruklina.

Kevin Durant in Greece to watch Game 5 of the EuroLeague playoffs between Olympiacos and Monaco.



KD is getting booed for supporting Monaco and his former teammate Mike James. pic.twitter.com/wBUKC6UyaO