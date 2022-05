Maestralni Dončić vodio Dalas do pobede: Maveriksi na krilima Slovenca smanjili prednost (VIDEO)

Luka je odigrao još jedan epski meč u svojoj režiji.

Košarkaši Dalas Maveriksa stigli su do prve pobede u seriji protiv Finiks Sansa i to pred domaćim navijačima. Može se reći da je kontrola meča bila u potpunosti na njihovoj strani od uvodnih minuta, pa sve do samog kraja – 103:94.

Najviše na tome mogu da se zahvale apsolutno neverovatnom Luki Dončiću. Slovenac je odigrao još jedan epski meč u svojoj režiji, obeleživši ga dabl-dablom uz 26 poena, 13 skokova i devet asistencija. Dakle, samo dodavanje ga je delilo od dabl-dabla u plej-ofu.

Sasvim dobru partiju pružio je i Džejlen Branson kod domaćih sa svojih 28 poena, dok je Džej Krauder na drugoj strani bio ispred svih sa 19 poena uz Devina Bukera koji je postigao jedan manje.

Duel je gotovo u potpunosti bio prelomljen u trećoj četvrtini nakon koje su Maveriksi stigli do +15. Razlika je potom narasla i do 18 poena, pa je bilo jasno da od pobede gostiju ovde – nema ništa.

Sledeća utakmica je na programu već sutra od 21.30 časova, kada će Dalas predođen sjajnim slovenačkim igračem pokušati da dođe do potpunog poravnanja u seriji i tako otputuje natrag u Arizonu.

