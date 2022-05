TEO MEĐU PET NAJBOLJIH: Evrokup objavio idelnu petorku, nema nikog iz Partizana! (VIDEO)

Među pet odabranih košarkaša našao se srpski kapiten Miloš Teodosić, koji odlično igra ove sezone u Virtusu koji je stigao do samog finala.

Srpski predstavnik u Evrokupu ekipa Partizana nema nijednog igrača u najboljoj petorci, baš kao ni Budućnost ili Cedevita Olimpija iz ABA lige.

