PREMINUO ČUVENI KOŠARKAŠ: Tuga u svetu sporta!

Bob Lanijer, legendarni NBA košarkaš i nekada prvi pik na draftu, preminuo je u 74. godini života.

Lanijer je u ligu došao 1970. godine, kada je izabran kao prvi pik drafta od strane Detroit Pistonsa. Upravo za tu franšizu je odigrao gotovo čitavu karijeru. U Detroitu je proveo 10 godina, a još četiri je nosio dres Milvoki Baksa.

Imao je izuzetno uspešnu karijeru. Čak osam puta bio je član Ol-Star utakmice, a jednom je bio i MVP.

Tokom karijere u proseku je beleži 20 poena i 10 skokova. Mnogi ga smatraju i za jednog od najpotcenjenijih košarkaša u istoriji lige. Njegov broj 16 povučen je iz upotrebe u oba kluba za koja je nastupao, a takođe je povučen i broj 31 sa njegovog koledža Sent Bonaventure.

Od Lanijera se oprostio i Adam Silver, prvi čovek NBA lige, koji se zahvalio nekadašnjem košarkašu na svemu što je uradio za NBA na, ali i van parketa, gde je bio u ulozi globalnog ambasadora.

Bob Lanier, an eight-time NBA All-Star and member of the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, has died. He was 73. https://t.co/yXsZ7LAnGR