LUDA PROSLAVA U KAFANI! Ovako se slavi MVP titula: Jokić lumpovao uz harmoniku i tamburice! (FOTO+VIDEO)

Košarkaš Denver Nagetsa Nikola Jokić drugu godinu zaredom proglašen je za najkorisnijeg igrača NBA lige.

Čelnici Denvera i trener Majk Meloun priredili su Nikoli neviđeno iznenađenje - prestižnu nagradu su mu uručili u njegovoj štali u Somboru.

Surprise in Sombor✈️🇷🇸 We flew to Serbia to surprise the BACK-TO-BACK MVP! And, wow, this moment was special. pic.twitter.com/aFvIEDgnSj