'JOKIĆ ĆE IGRATI ZA SRBIJU POD JEDNIM USLOVOM!' Pešić otkrio šta je KLJUČ za nastup MVP NBA lige u dresu domovine!

Svetislav Pešić otvoreno je pričao o statusu Nikole Jokića i šansama da on bude deo državnog tima na predstojećem Evropskim prvenstvom.

- Nikola Jokić će igrati za reprezentaciju samo pod jednim uslovom, a to je da kroz reprezentaciju Srbije postane bolji igrač. Nije u pitanju da li on voli svoju zemlju. To je nesumnjivo. On je ponosni Srbin, koji meni poruke piše ćirilicom. Međutim, mi moramo da nademo način da ga motivišemo da se odmeri sa najboljim igračima u Evropi. Ako nije motivisan, ako nema interes, onda nema ni svrhe da igra - rekao je Svetislav Pešic studentima na Fakultetu za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla".

Govorio je iskusnji stručnjak na goruću temu - učinak Jokića i Dončića u NBA.

- Nema nikakve sumnje da su Nikola Jokić i Luka Dončić, najbolji evropski igrači koji su ikada igrali u NBA ligi. Oni menjaju način na koji se igra u najjačoj ligi na svetu. I konstantno napreduju. Svake godine unose nešto novo i to je ono što ih čini vrhunskim. A da je Nikola apsolutno zaslužio priznanje, vidi se i po tome što mu je čestitao Džoel Embid, njegov najveći rival za to priznanje.

Osvrnuo se Pešić i na njegov nedavni boravak u Americi gde se susreo sa Nikolom.

- Kada smo se našli i kada sam ga video, više mi je ličio na krilo nego na centra. Fizički je u besprekornom stanju. Ranije je bio simpatični bucko, a sada je to lep momak. I to je deo onoga što pričam o stalnom napretku.