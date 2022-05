HIT! JOKIĆ JE PRONAĐEN, EVO KAKO PROVODI ODMOR: Totalno maskiran, juri titule u svom omiljenom sportu! (VIDEO)

Dok se mnogi pitaju da li će igrati za reprezentaciju na predstojećem Eurobasketu i da li će potpisati najveći ugovor u istoriji NBA Nikola Jokić se odmara u Švedskoj!

Nedavno mu je MVP trofej koji je odbranio dostavljen u štali u Somboru, a i u Švedsku je otišao zbog konja. On tamo učestvuje u trkama švedskog kupa sa jednim od svojih grla! Snimljen je u ulozi džokeja kako vozi dvokolice i sprema se za trku! Pogledajte kako je to izgledalo na stazi:

Odavno je poznato da MVP NBA lige gaji veliku ljubav prema konjima i da ima veliku štalu u Somboru. Kao tinejdžer bavio se i ovim sportom, ali je kasnije zbog košarke prestao da aktivno učestvuje u konjičkim trkama. Sada u pauzama između sezona redovno učestvuje na trkama, a pričao je i o nekim svojim pobedama.

NBA 🏀 MVP Season 20-21 and 21-22 Nikola Jokić is warming up Vitruvio🐴 Participating in Sweden Cup during Elitloppet 2022!#elitloppet #elitloppet22 #Solvalla #viärsporten #nba #jokic #basketse @NBA pic.twitter.com/xXjfI9rFEr