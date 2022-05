TEŽAK PAD SRPSKOG KOŠARKAŠA: Gudurić nezgodno doskočio, uz pomoć napustio teren (VIDEO)

Bek kluba iz Istanbula je krenuo na zakucavanja, Pineiro ga je izblokirao, a bivši igrač Crvene zvezde je izgubio ravnotežu i nezgodno doskočio.

Gudurić se odmah uhvatio za koleno i uz pomoć ljudi iz kluba je napustio teren. On se prilikom izlaska jedva oslanjao na levu nogu.

Unlucky play and injury for Marko Guduric



Wishes for a quick recovery 🙏pic.twitter.com/U9myPuSdpk