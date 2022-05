VELIKA TUGA: Preminuo košarkaš (22) koji je igrao sa kancerom za svoj tim uprkos teškoj dijagnozi (FOTO)

Tužne vesti stižu iz Sjedinjenih Američkih Država, gde je mladi američki košarkaš sa Univerziteta Vašington, Džastin Hardi preminuo u nedelju nakon što je pomogao svom timu da se domogne mesta u samoj završnici NCAA turnira, igrajući sa kancerom stomaka četvrtog stadijuma.

- Nakon što je 13 meseci pokazivao šta znači živeti sa kancerom, Džastin je preminuo mirno tokom jutra - napisao je njegov otac Bob Hardi na Tviteru.

Oglasio se i trener Pet Džakem koji je istakao da će se svi na Univerzitetu truditi da njegovo ime ostane duboko upisano i da ne bude zaboravljeno.

- Imamo veliku odgovornost da nastavimo dalje i da čuvamo sećanje na njegovu neverovatnu pozitivnost, da se borimo još jače i sa više hrabrosti nego što je to radio Džastin. Njegovim rečima - 'Ako želite da pobedite, samo mi dajte loptu.' - izjavio je trener Vašingtona.

Nakon operacije koju je imao na ulceru, Hardi je dobio užasnu dijagnozu u aprilu 2021. godine - da je imao kancer stomaka i da je on bio u terminalnoj fazi. Iako je izgubio toliko kilograma dok je prolazio kroz terapiju, vratio se na teren i odigrao 21 utakmicu uz 11.1 poen po meču. Imao je drugi najbolji prosek po timu i stigao do druge runde NCAA turnira treće divizije.

