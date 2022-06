STIGLI PRVI REZULTATI: Otkriven stepen povrede Vasilija Micića!

Nove informacije govore da povreda ipak nije ozbiljnije prirode.

Micić je uganuo zglob sredinom treće četvrtine a scene iz dvorane delovale su obeshrabrujuće. Plejmejker srpske reprezentacije neugodno je doskočio nakon šuta za tri poena a zatim je u kolicima očiju punih suza napustio parket.

Ipak nekoliko sati nakon što je prvak Evrolige pobedom u “majstorici” izborio finale sa Fenerbahčeom iz Efesa su stigle dobre vesti.

Vasilije Micic leaves the court in pain during the key semi-final game against Galatasaray 😣 pic.twitter.com/9xilmWyA4k