Brajantov dres iz ruki sezone prodat za 2,73 miliona dolara

Aukcijska kuća "SCP" saopštila je danas da je kupac želeo da ostane anoniman, kao i prodavac, koji je čuvao dres 25 godina.

Izvršni direktor "SCP" Dejvid Keler je procenio da bi dres iz sezone 1996-97 mogao da se proda za tri do pet miliona dolara, ali je dostigao cenu od 2,7 miliona.

Kobe's only known rookie playoff matched jersey finishes at a price fitting of the Mamba Mentality 🐍#LakeShow #lakernation #MambaMentality pic.twitter.com/74YYWVe8SS