DONČIĆ PONOVO IGRA ZA REPREZENTACIJU: Posle finala sa Dalasom, Luka ovog leta pojačava Sloveniju

Dončić je sa Dalasom igrao finale zapadne konferencije gde je poražen od Golden Stejta koji se trenutno nalazi u finalnoj seriji NBA lige.

Nedugo nakon toga on bi trebalo da se nađe na okupljanju Slovenije koja 30. juna u Ljubljani igra protiv Hrvatske, a 3. jula gostuje Švedskoj u mečevima kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

It's official. The Dragon is back! 🐉@Goran_Dragic comes out of retirement for 🇸🇮, as he joins @luka7doncic and company for the #FIBAWC Qualifiers this summer!#WinForSlovenia | @kzs_si https://t.co/xYWufkmlwJ