SNIMAK SA TRENINGA DENVERA ZAPALIO DRUŠTVENE MREŽE! Amerikanka koja je LUDA ZA JOKIĆEM bacila oko na novog Srbina! (VIDEO)

Taj Srbin trenutno boravi u Koloradu, gde je trenirao u prostorijama Denver Nagetsa u sklopu priprema za draft.

Mnogi navijači Denvera već neko vreme pričaju o neverovatnoj sličnosti između njihovog najboljeg igrača, prve zvezde i aktuelnog MVP-a lige, Nikole Jokića i Nikole Jovića.

Imenjaci su, prezime im se razlikuje tek za jedno slovo, a u NBA ligu obojica dolaze iz istog kluba iz Srbije - Mege.

Prema nekim predviđanjima, Jović koji igra na poziciji krilnog centra i koji iza sebe ima odličnu sezonu, mogao bi da bude izvučen kao 20. pik koji pripada San Antonio Sparsima.

Ukoliko bi se to obistinilo, propale bi želje navijača Nagetsa (biraju 21.) da u istom timu vide Jovića i Jokića.

Američka novinarka, Kejti Ving, koja je bliska Denveru, poznata je po tome što obožava Jokića, a izgleda da je zadovoljna onim što je videla od Jovića.

Ona je objavila video sa treninga na kome dečko koji je 9. juna napunio 19 godina, pogađa četiri trojke za 10 sekundi.

Nikola Jovic making some shots at the Nuggets pre draft workout pic.twitter.com/Mjps5cINtH