Kejleb Svonigen, nekadašnji NBA košarkaš, preminuo je u svojoj 26. godini.

Svonigen je izabran kao 26. pik prve runde 2017. godine od strane Portland Trejl Blejzersa, za koje je kasnije i nastupao.

Iz Portlanda se preselio u Sakramento Kingse, gde je bio saigrač Bogdanu Bogdanoviću, da bi kasnije usledio povratak u Portland.

Blejzerse je napustio 2020. godine tokom NBA "mehura", a nakon toga se nije vraćao profesionalnoj košarci.

Swanigan was one of the 3-5 best players in college basketball in 2016-17. I remember really enjoying getting to talk to him for this piece. https://t.co/ByaX6uPhhP