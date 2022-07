Grin: Odlazak Bjelice je veliki gubitak za Golden Stejt!

Košarkaš šampiona NBA lige Golden Stejta, Drejmond Grin, izjavio je da je odlazak Nemanje Bjelice iz Voriorsa veliki gubitak za franšizu iz San Franciska.

Bjelica će karijeru nastaviti u turskom Fenerbahčeu za koji je već nastupao od 2013. do 2015. godine.

"Još jedan veliki gubitak je odlazak Belog, Nemanje Bjelice. On se vraća u Tursku, u Fenerbahče. To je ono što me je malo zabolelo", rekao je četvorostruki NBA šampion u svom podkastu "Drejmond Grin šou" i dodao:

"Imao sam priliku da izgradim veoma dobar odnos sa Belim i on će trajati mnogo duže nego što on ili ja budemo igrali košarku. Mislim da je za Belog ovo bio više potez iz porodičnih razloga, ne iz poslovnih. Beli ima dvoje dece i želi da je bliži porodici. Za one koji ne znaju, Beli je iz Srbije, tako da će biti bliži familiji".

Amerikanac smatra da su Voriorsi izgubili svestranog igrača koji je omogućavao saigračima lakše pozicije za šut.

"Pogodilo me je malo to što smo ga izgubili, ali sam ipak srećan zbog njega. Biće bliže porodici i razumem koliko je to važno. Beli, želim ti sve najbolje. Brate, volimo te. Srećno u Fenerbahčeu. Nadam se da ću uhvatiti neku od tih utakmica, svakako bih želeo da odem tamo i pogledam neku utakmicu Evrolige. Brate, srećno tamo", zaključio je Grin.