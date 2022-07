LUDNICA! Nikola Jokić se skinuo i opleo kolce oko vatre - sa braćom proslavio SUPERMAKS UGOVOR

Najbolji srpski košarkaš itekako zna da napravi atmosferu za pamćenje.

Nikola Jokić rešio je da proslavi potpisivanje supermaks ugovora na raftingu, pa je sa braćom napravio poseban ugođaj okupljenima.

Srpski as je snimljen kako u jednom trenutku go do pojasa igra kolo na raftingu na Tari oko vatre, i to kao kolovođa.

Ni kiša koja je padala nije mogla da pokvari raspoloženje prisutnima, a Nikola Jokić je prednjačio u veselju, skakao je i vodio kolo.

Podsetimo, Jokić je potpisao petogodišnji ugovor sa Denver Nagetsima vredan 264.000.000 dolara, objavio je njegov menadžer Miodrag Ražnatović na Instagramu.

Dvostruki uzastopni najbolji igrač NBA lige je 2018. potpisao ugovor sa Denverom vredan 148.000.000 dolara, takodje na pet godina.

Srpskog reprezentativca 2014. godine izabrao je Denver kao 41. pika na draftu.

Autor: