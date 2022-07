Efes čeka Zvezdu, Partizan gostuje Albi u 1. kolu Evrolige

Košarkaši Crvene zvezde gostovaće ekipi Efesa u prvom kolu nove sezone u Evroligi, dok će Partizan igrati sa Albom u Berlinu, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu najjačeg evropskog klupskog takmičenja.

U saopštenju Evrolige se navodi da će mečevi prvog kola biti odigrani šestog i sedmog oktobra.

U četvrtak, 6. oktobra na programu su mečevi: Asvel - Olimpija Milano (20,00 časova), Panatinaikos - Real (20,00), Makabi - Žalgiris (20,05), Valensija - Baskonija (20,30) i Bajern - Fenerbahče (20,30).

U petak, 7. oktobra će igrati: Efes - Crvena zvezda (19,30), Alba - Partizan (20,30), Virtus - Monako (20,30) i Barselona - Olimpijakos (20,30).

Titulu u Evroligi brani turski Efes, koji će dočekati šampiona ABA lige i Srbije ekipu Crvene zvezde.

"Efes će pokušati da dođe do treće uzastopne titule u Evroligi, a ako se to dogodi postao bi tek treći klub kome je to uspelo posle Rige (1958-60.) i Splita (1989-91.). Efes čeka Crvenu zvezdu koja stiže na ovaj meč sa novim trenerom, novim generalom na terenu Nemanjom Nedovićem i novim ambicijama", navodi se na sajtu Evrolige.

Partizan je dobio specijalnu pozivnicu za učešće u Evroligi, a prvom kolu gostovaće Albi.

"Alba je po prvi put posle mnogo godina uspela da zadrži jezgro tima i prvog trenera Izraela Gonzaleza. Ovo će biti prva utakmica trenerske legende Željka Obradovića sa Partizanom od 1992. godine. On je tada sa Partizanom osvojio prvu od rekordnih devet titula klupskog šampiona Evrope", saopštila je Evroliga.