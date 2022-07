JEZIVO! KOŠARKAŠ JE TUKAO SATIMA, UNAKAZIO JOJ LICE: Pokušao da je udavi, brutalno je udarao... ŠOK ISPOVEST (FOTO)

Kristin Evangelin je Amerikanka poznata po šokantnoj ispovesti o pretrpljenom nasilju dok je bila u vezi sa nekadašnjim igračem Lejkersa Darijusom Morisom (31). Tvrdila je da joj je poznati igrač početkom 2021. naneo teške telesne povrede i o njenim rečima pričala je cela Amerika.

Dok sada navodno uživa u ljubavi sa NBA superstarom Klejom Tompsonom - aktuelnim prvakom sa Goldenom Stejtom - mnogi se i dalje sete njenih reči koje su potkrepljene i uznemirujućim slikama na kojima je u modricama posle prebijanja sportiste nasilnika.

Ex-Lakers Darius Morris' Ex-GF Kristen Evangeline Shares Pics & Disturbing Video Of Him Brutally Beating Her For Hours After She Found Out He Was Paying For Escorts & She Wouldn't Give Him Her Phone (Video-Pics-IG) https://t.co/cg8bFNMMRz via @BasketballguruD pic.twitter.com/jBVIkBPTmO