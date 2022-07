Košarkaški svet tuguje, preminuo legendarni Bil Rasel

Košarkaški svet tuguje danas, iz Sjedinjenih Američkih Država stiže tužna vest da je u 88. godini preminuo jedan od najvećih igrača svih vremena, legendarni Bil Rasel.

Rasel je čitavu karijeru proveo u Seltiksima, trenirao je Sijetl i Sakramento, osvojio je zlato na Olimpijskim igrama u Melburnu 1956. godine, bio drugi pik iste godine na NBA draftu.

Uzeli su ga Semt Luis Hoksi i trejdovali u Seltiks - ostalo je istorija.

NBA legend Bill Russell has passed away peacefully at the age of 88. RIP.