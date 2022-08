PEŠIĆ O IZOSTANKU JOVIĆA I POKUŠEVSKOG: Tim ne čine 12 najboljih, već oni koji se najbolje slažu

Selektor Srbije Svetislav Pešić je na današnjem medija danu govorio sa medijima pred naredni prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Srbiju čeka naredni prozor kvalifikacija za Mundobasket, a ujedno i Evropsko prvenstvo u Pragu i Berlinu. Igrači su se danas okupili i odradili prvi trening, a među njima bio je i Nikola Jokić.

- Počeli smo pripreme, došli smo u centar u kome imamo dobre uslove. Ne samo kada je dvorana u pitanju, već sve ostalo što je neophodno u prvoj fazi naših priprema. Bitno je da smo svi zajedno u kampu, dugo nismo bili. Naravno, prvi cilj je da integrišemo sve igrače koji nisu igrali između sebe, ili ako jesu, bilo je davno. Pored igračke i taktičke integracije, važno je i da se družimo i razgovaramo. Ne samo o tome šta nas očekuje, već i kako doći do ciljeva. Na terenu će se sve videti, jedino je mesto gde je najvažnije dati maksimum. Uvek kažem da loša priprema daje loše rezultate, dobra priprema, zavisi od nas, ali to je ono što svako od nas treba da uzme u svoje ruke. Rezultati i trofeji ne zavise samo od nas. Tek je početak, radilo se individualno, pošto po pravilima možemo tek sutra da treniramo, po pravilima FIBA i NBA. Želimo da iskoristimo vreme da se upoznamo dobro. Podelimo razmišljanja, onda posle toga dolazi nedelja od 11. avgusta, krećemo malo da putujemo i igramo utakmice. Treba da igramo sa Slovenijom, onda dve utakmice u Nemačkoj na Superkupu, a potom dve važne utakmice kvalifikacija sa Grčkom i Turskom. Nakon toga, sve ide brzo, selimo se u Prag de nas čeka naša grupa i početak Evropskog prvenstva, rekao je Pešić.

Predrag Danilović se obratio takođe okupljenim novinarima.

- Hvala što ste došli u ovolikom broju. Mi razmišljamo o prve dve utakmice kvalifikacija. Iako to nije bilo u prvom planu, želeo bih da se zahvalim našim poslovnim partnerima, radnicima u savezu koji su nam na raspolaganju 24 časa. Hvala i Fudbalskom savezu, rekao je predsednik KSS.

Novinare je zanimalo u kolikoj meri je period dovoljan da se pripreme igrači za očekivnae izazove.

- Specifična je situacija. Znate kakva je sezona, bilo je i povreda i svega. Ne samo mi već i ostale ekipe koje igraju, imaju pravo i na godišnji odmor, mi smo se trudili da u razgovorima sa igračima podignemo svest i odgovornost za sve što ih čeka. Koliko god da je moguće, vreme provedeno sa porodicom iskoriste da održavaju optimalnu fizičku formu, kako ne bi dolazilo do povreda. Zato smo od 20. napravili kamp u maloj sali u Areni, tu smo počeli individualno da radimo sa igračima koji su bili tu da se dovedu u stanje da mogu normalno da treniraju. Neki su se dobro potrudili, neki nedovoljno, ali zato mi služimo da ih dovedemo što pre u optimalno stanje. Najvažnija je fizička priprema. Ako želimo moramo da igramo moramo da budemo najbolje fizički pripremljeni kako bismo izbegli povrede. Zato imamo medicinsko osoblje i zato smo došli u centar FSS gde imamo sve potrebno pre i posle treninga. Ovo je centar gde imamo apsolutno sve. Što kaže jedan španski trener "strašno volim početak priprema onda nemam nikakvih problema. Svi su sretni i zadovoljni, svi treniraju, a onda se donose odluke ko kosi, a ko vodu nosi", ali to je deo svakodnevnice, idemo korak po korak. Ako imate ciljeve onda vam je malo lakše, mi ih imamo. Spremni smo da damo dodatni napor, a to očekujem od svakog igrača, rekao je Pešić i dodao:

- Utakmica protiv Grčke je izazovna, nadam se da će nas publika podržati. Rano je da pravimo velike planove.

Ranije se često govorilo o igračima koji nisu tu, sada je situacija drugačija, izneo je svoje utiske Pešić:

- Radujemo se što je većina tu. Imamo Koprivicu i Borišu Simanića, oni su bolesni. Na kućnom su lečenju, priključiće se za par dana. Za Jovića i Pokuševskog nismo dobili dozvolu. Od njih zahtevaju da avgusta budu tu da se pripremaju za sezonu i bore za svoja mesta. Imamo puno iskustva i igrače koji su prošli kroz prozore. Odlični su momci, nismo se baš prikazali u sjajnom svetlu što se rezultata tiče. Momci koji su ispratili program od novembra do poslednjeg prozora, želim da ih podržim. ne samo zbog toga što su došli, već zato što su uradili najbolje što mogu i nosili su se sa svim problemima koje nose kvalifikacione utakmice. Tim ne čine 12 najboljih, već 12 igrača koji se slažu. O zvezdama ne pričamo, moraju da se dokažu na terenu. Odluka je igrača da prihvate da igraju, to je dobrovoljna odluka igrača, igračima je rečeno "ako si odlučio da igraš za reprezentaciju i avgust provedeš sa nama, onda je to dobro, ali se moramo pridržavati pravila koja se malo razlikuju od NBA ili kluba". Na taj način podiže se samosvest i disciplina, rekao je Pešić.

Da li će biti teže u Turskoj ili protiv Grčke u Beogradu?

- Ne bih ja tu davao posebne procene. Svaka utakmica je drugačija, izazovna. Grčka pripada prvoj grupi, jedan je od kandidata za plasman. Biće to dve izuzetne utakmice, u dobrom su sastavu i jedni i drugi. Imamo iste ambicije, biće to baš čvrste i jake utakmice, izazovne i pune motiva, tu ćemo da vidimo gde sada stojimo, kakav nam je renking pred Evropsko prvenstvo, rekao je Pešić.

Upitan je Pešić koga vidi u prvoj grupi favorita na Evropskom prvenstvu

- Slovenija, Francuska, Španija i Grčka. Nemačka će biti kompletna, igraju kući, da li su oni u prvoj grupi, videćemo. Iz ove perspektive, tako je, ali se često menjaju stvari. Jedna ili dve povrede mogu da poremete planove, dolazi nam ponovo korona. Nemačka i Italija, biće nakon toliko godina kompletna, Turska... Ne bih nekoga da izostavim, igrati na Evropskom prvenstvu je zahtevno, igra se svaki drugi dan. Sve može da se završi brzo za nekoga od favorita.

Evroliga je napravila kalendar koji najmanje odgovarati selektora, upitan je hoće li razgovarati sa trenerskom organizacijom lige, oko termina.

- Svakako da su ključni, nama više nego ostalima. Evroliga je u tranziciji donošenja odluka ko će voditi ligu. Da sačekamo malo, oni su napravili isti kalendar koji moraju da naprave. FIBA isto čeka odluku ko će voditi Evroligu. Tu nema apsolutno dilema kakav je stav trenerske organizacije, reprezentaciji treba obezbediti uslove da igraju sa najboljim igračima, to nažalost ne zavisi ni od njih, a ni od nas. Zavisi od toga ko će biti u menadžmentu Evrolige, posle će i FIBA biti lakše, da pronađe rešenje za novembar i februar da se omogući reprezentacijama da računaju na najbolje igrači, rekao je Pešić.

Upitan je Pešić i da li oseća pritisak zbog pređašnjih neuspeha

- Već sam rekao, rade svi, treniraju. Kada krenu utakmice, kada trener počne da donosi odluke ko igra, ko je na klupi, ko na terenu. Tenzija postoji, ali je razlika između pritiska i tenzije. Tenzija povećava odgovornost i u glavi i u nogama tera ih da daju maksimum i svakodnevno napreduju, rekao je Pešić i dodao:

- Imam viziju, kako bi trebalo da igramo, a ko će igrati, treba odrediti uloge, a to je jedan proces. Radimo na tome da što ranije donosimo odluke.

