'KAPITEN JE INSTITUCIJA!' Nebojša Čović za Pink: Sa Teom sam dogovorio prelazak u Zvezdu, Pešića cenim, ali...

Sportsku javnost uzdrmala je iznendna odluka selektora Svetislava Pešića da Miloša Teodosića izbaci iz reprezentacije Srbije. Mnogi smatraju da njegovim isključenjem gubimo i da nemamo mnogo šansi za pobede.

Predsednik KK Crvena zvezda Nebojša Čović istakao je za Pink da je bivša Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija bila košarkaška velesila, dok danas to već i nije slučaj. Ipak, dobri igrači ne manjkaju, problem je, smatra Čović u trenerima.

Ja nisam pristalica uvođenja bilo kog stranca u našu košarku, mušku. Iz prostog razloga što ta priča "Ne proizvodimo igrače poput Divca, Danilovića" i tako dalje, koji su velike legende, to apsolutno nije tačno! Tu je Teodosić, tu je Bojan Popović, tu je Milojević, tu je Aškrabić, tu je Erceg, tu je Raduljica, tu je Mačvan, tu je Gudurić, Dobrić, Davidovac, Jokić... Tako da proizvodimo - rekao je Čović i nastavio:

Ono što je deficit kod nas, to je deficit trenera! Naši veliki treneri treba da se zapitaju da li su oni sve učinili da pomalo ostave iza sebe neke nove generacije. Niko ne uzima pravo selektoru da on bira. Sa tim pravima, imate istu odgovornost. Radi se o veoma iskusnom, stručnom, kompetentnom, proverenom, prvaku sveta, prvaku Evrope, radili smo to zajedno. Vrlo ga poštujem i cenim. Ali način, morate voditi računa o načinu kako neke stvari radite! Prvo, vi u tom trenutku imate posla sa institucijom! Kapiten naše reprezentacije, nije važno kako se zove, je institucija! I ono što je najmanje trebalo je to da se dogodi. A onda imamo tabloidizaciju toga - istakao je Čović.

U javnosti se dosta spekuliše o razlozima zbog kojih je Miloš Teodosić izopšten iz reprezentacije, Čović međutim smatra da sad nije vreme da se o tome polemiše:

- Šteta je napravljena, hoćemo li sad još veću štetu da pravimo? Biće dovoljno vremena da raspravimo o tome. Ja sam sa Teom imao nekoliko razgovora ovog leta, i to da kažem, oko prelaska u Zvezdu, sve smo se dogovorili, i jedino se nismo dogovorili sa Virtusom koji nije hteo da pristane na to koji je rekao da bi ga dao odmah, ali ne može jer to ugrožava klub, navijači su vezani za Teodosića.

