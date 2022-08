Čović o Pešićevoj odluci da precrta Teodosića: 'Šteta je već napravljena, pustimo ih na miru!'

Pokušao je da objasni svoje viđenje prvi čovek Crvene zvezde.

Mnogo prašine u srpskoj javnosti je podigla odluka Svetislava Pešića da precrta Miloša Teodosića sa spisak reprezentacije Srbije za Evrobasket.

O situaciji u reprezentaciji kao i dovođenju stranca u nacionalni tim govorio je Nebojša Čović.

– Ja nisam pristalica uvođenja bilo kog stranca u našu košarku, mušku. Iz prostog razloga što ta priča “Ne proizvodimo igrače poput Divca, Danilovića” i tako dalje, koji su velike legende, to apsolutno nije tačno! Tu je Teodosić, tu je Bojan Popović, tu je Dejan Milojević, tu je Aškrabić, tu je Erceg, tu je Raduljica, tu je Mačvan, tu je Gudurić, Dobrić, Davidovac, Jorović… Tako da proizvodimo – rekao je Čović.

Ipak, ono zbog čega je zabrinut jesu nove generacije trenera.

– Ono što je deficit kod nas, to je deficit trenera! Naši veliki treneri treba da se zapitaju da li su oni sve učinili da pomalo ostave iza sebe neke nove generacije, kao što su to radili Aca Nikolić, Ranko Žeravica.

Na kraju je otvoreno pričao o tome što je Teodosić prectran od strane Pešića za Evrobasket.

– Niko ne uzima pravo selektoru da on bira, ima sva prava. Sa tim pravima, imate istu odgovornost. Radi se o veoma iskusnom, stručnom, kompetentnom, proverenom, prvaku sveta, prvaku Evrope, radili smo to zajedno 2001. i 2002. godine. Vrlo ga poštujem i cenim. Ali način, morate voditi računa o načinu kako neke stvari radite. Prvo, vi u tom trenutku imate posla sa institucijom, Kapiten naše reprezentacije, nije važno kako se zove, je institucija. I ono što je najmanje trebalo je to da se dogodi. A onda imamo tabloidizaciju celog tog slučaja. Mediji su naveli u naslovu da sam ja besan i nervozan, a ja nisam besan i nervozan, samo analiziram situaciju – istakao je Čović i nastavio:

– Šteta je napravljena, hoćemo li sad još veću štetu da pravimo? Pustimo na miru reprezentaciju. Biće dovoljno vremena da raspravimo o tome. Pustimo tim momcima, dajmo im puno poverenje, važne su utakmice pred niima, neče se ništa dogoditi ako izgubimo u Sloveniji. Važne su utakmice sa Grčkom u Sloveniji, sa Turskom u Srbiji, a nakon toga je važno ono da idemo dalje na Evropsko prvenstvo – završio je Nebojša Čović.

