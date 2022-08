SRBIJA SLAVILA POSLE PREOKRETA I DRAME: Jokić razbio Italiju, 'orlovi' čekaju rivala u finalu

Košarkaši Srbije pobedili su Italiju posle velikog preokreta sa 90:86 u prvoj utakmici na turniru u Hamburgu i sada čekaju rivala u finalu.

"Orlovi" su ovaj meč odigrali bez povređenih Marka Gudurića, Nemanje Nedovića i Nemanje Bjelice. Videlo se da ove utakmice služe za dodatno uigravanje za ono što predstoji - kvalifikacije za Mundobasket i Evropsko prvenstvo (1. - 18. septembar).

Utakmica je tri od četiri četvrtine bila izjednačena. Italija je najviše zahvaljujući dobrom šutu za tri poena uspela sa +9 da ode na odmor - 53:44. Nastavili su izabranici Đanmarka Poceka u istom ritmu u nastavku susreta, u jednom momentu je bilo i 15 razlike - 70:55, ali je onda na teren ušao Jokić i prednost rivala je počela da se topi.

Kraj trećeg i početak četvrtog perioda je obeležila serija promašaja iz igre na obe strane. U tim trenucima je samo as Denvera uspevao da pronađe način da provuče loptu kroz obruč.

Srbija je na sve moguće načina pokušavala da preokrene rezultat i uspela je u tome. Jokić je počeo i da asistira, pa su iz toga profitirali ostali igrači naše selekcije. Proradio je u finišu i šut za tri poena što je bilo važno u pohodu na pobedu.

Kada je bilo najpotrebnije Jokić je preuzeo stvari u svoje ruke. Počeo je as Denvera da poentira, asistira, skače i to kao da je i ostale probudilo. Odbrana i napad su počeli dobro da funkcionišu, a kada je tako mnogo lakše se igra.

Osim sjajne partije centra Nagetsa, vredi istaći dobre igre Milutinova, Micića i kapitena Lučića. Svi pomenuti igrači su bili dvocifreni i pokazali su da su pravi lideri reprezentacije.

Najefikasniji kod pobednika bio je Nikola Jokić sa 18 poena, a Lučić, Milutinov i Micić su meč okončali sa po 15. Na drugoj strani sjajan je bio Simone Fontekio koji je brojao do 25, pratio ga je Nikolo Meli sa 17.

Srbija će se za trofej boriti sa pobednikom meča Nemačka - Češka.

Četvrta četvrtina: Srbija - Italija 90:86

40' - Manion je bio polovičan sa linije penala. Riči je napravio peti faul i na crtu je poslao Kalinića koji je bio oba puta siguran.

40' - Opet Jokić poentira. Izvukao se naš centar i pogodio iz teške pozicije pod košem rivala.

39' - Uzeo je težak šut Tonut i pogodio je. Velika drama u finišu utakimice. Tajm-aut je zatražio Pešić.

39' - Neverovatna utakmica Fontekija. Ipak, odgovor na koš igrača Jute imao je Micić koji je nastavio reviju pogodaka naše selekcije iz daljine.

37' - Kakva je klasa Jokić. Isticalo je vreme za napad, a onda je sjajni centar uzeo šut za tri poena i pogodio i posle dugo vremena vratio prednost na stranu Srbije.

36' - Jokić nije pogodio trojku za produžetak. Na drugoj strani Fontekio je pogodio "flouter", ali onda Lučić nastavlja dalekometnu paljbu "orlova" - 78:80.

35' - Trebala nam je trojka i pogodio ju je Marinković, no opet je Manion uspeo da poentira. Ipak, "orlovi" su se raspucali, pa je i Jaramaz bio precizan van linije 6,75.

34' - Ne mora samo da poentira, može i da asistira. Fantastičnim dodavanjem je Jokić omogućio lake poene Jaramazu, ali Manion kažnjava na drugoj stranu lošu odbranu Srbije.

33' - Jokić nastavlja da muči odbranu rivala. Odmah po prijemu lopte je okrenuo Melija i došao do 13 poena - 67:74.

32' - Neoprezni su bili naši igrači, kaznio je to Manion ukrao loptu i došao do lakih poena.

32' - Nastavljaju se promašaju iz igre na obe strane. "Orlovi" u ovim trenucima igraju odličnu odbranu.

Posle 3/4



🇮🇹 72



🇷🇸 65



📸 Tillo Wiedensohler (All rights reserved) pic.twitter.com/ZhaNygje4J — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 19. август 2022.

Treća četvrtina: Srbija - Italija 65:72

30' - Serija promašaja obeležila je završnicu treće četvrtine, a tehničku je zbog prigovora dobio Fontekiju i tako omogućio Jokiću da nastavi da pogađa sa linije penala.

29' - Fantastičan potez Jokića. Sjajnom fintom šuta se oslobio Bilige, a onda završio akciju polaganjem. Odmah je tajm-autom reagovao Poceko.

28' - U strelce se upisao Biliga, ali onda Micić ne čeka mnogo i pogađa trojku. Deluje da je Srbija u ovim momentima podigla agresivnost u odbrani.

28' - Kada Jokić primi loptu pod košem to je odmah problem za rivala. Tako je bilo i sada, pa je as Denvera iznudio dva penala koja je pogodio. Ponovo je isto u narednom napadu i polako je počeo da preuzima stvari u svoje ruke MVP NBA lige.

27' - Sjajan meč igrao Fontekio. Naterao je Jokića da ga faulira na šutu za tri poena. Uspeo je da pogodi sva tri penala i prvi je igrač koji je stigao do 20 poena, ima za sada 21.

27' - Još jedna tenhička, ovoga puta Jokić ju je dobio. Taj poklon je prihvatio Fontekio koji je pogodio slobodno bacanje - 55:67.

26' - Odlična odbrana Lučića koji je nagradio sebe poenima iz kontranapada. Deluje da je koša kapitena "orlova" bio uz faul.

25' - Konačno trojka za Srbiju, pogodio je šut iz daljine Micić. Ipak, sporo su se naši igrači vraćali u odbranu i kaznio je to Tonut novim lakim poenima.

24' - Period od nekoliko napada bez koša prekinuo je Fontekio koji je peti put na utakmici bio precizan van linije 6,75. Usledila je nova trojka "azura", treća u ovoj četvrtini, šut je pogodio i Meli - 50:64.

22' - Nisu naši igrači odigrali dobru odbranu, dosta prostora je ostavljeno Tonutu koji se podigao na šut i pogodio novu trojku za Italiju.

21' - Na identičan način kao i kapiten Srbije poentirao je Meli. Micić je potom uspeo da poentira sa poludistance. "Orlovi" su napadački dobro otvorili drugi deo meča.

21' - Sjajan napad Srbije i atraktivno zakucavanje Lučića koji je sada uz Milutinova dvocifren, stigao je do 10 poena.

Druga četvrtina: Srbija - Italija 30:41

20' - Opet "azuri" idu na dvocifrenu prednost. Meli je bio precizan sa linije penala. Ipak, na odmor će se otići sa jednocifrenim zaostatkom zahvaljujući pogocima Milutinova sa linije penala.

19' - Tonut je došao do lakih poena. Kaznio je to što je zaspala odbrana Srbije, a Milutinov je postao prvi dvocifreni igrač u našoj selekciji.

Nakon 20 minuta igre u polufinalu turnira #DBBSuperCup



🇷🇸 44



🇮🇹 53 pic.twitter.com/P06QvUtH4Y — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 19. август 2022.

18' - Dobru odbranu su odigrali "orlovi", ali je Fontekio uspeo da pogodi četvrtu trojku i to nakon što se Meli izborio za novi napad posle ofanzivnog skoka.

18' - Dva odlična napada Srbije. Najpre Lučić iz prodora, a onda i Milutinov uz faul. Srpski reprezentativac će na liniju penala tek posle minuta odmora koji je pozvao Poceko - 39:46. Nikola je bio precizan sa crte.

17' - Razigrao se Dobrić. Odlično je izašao iz bloka i pogodio trojku, ali ja na drugoj strani istom merom uzvratio Fontekio. Bio je to njegov treći pogodak van linije 6,75.

16' - Konačno prekid serije bez poena. Dobrić je lepo napao i pogodio "flouter". Ipak, "orlovi" nikako da vežu period dobre igre i vrate se u utakmicu.

15' - Ovo ne valja. Izgubljena lopta na izvođenu i odmah trojka Italije. Nastavio je da pogađa i Fontekio koji se vratio na parket.

15' - Muči se Srbija u ovim momentima u napadu, rival to koristi i ide na dvocifrenu prednost posle pet vezanih poena Maniona. Odmah je tajm-autom reagovao Svetislav Pešić - 28:38.

Kadetski tim Srbije meč za 13. mesto na #fibau16europe u Skoplju, koje znači i opstanak u "A" diviziji, igraće sutra od 16,30 časova protiv Hrvatske



Hrvati su u meču razigravanja bili bolji od Holandije 79:67.#kss #reprezentacija #fibau16 pic.twitter.com/jlWBh7pZn6 — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 19. август 2022.

13' - Dobar napad Italije nakon minuta odmora. Dugo su držali loptu, a onda se na šut iz daljine podigao Datome i bio je precizan.

13' - Iskoristio je Dobrić rupu u reketu rivala i uspeo da poentira. Posle ovog koša zatražen je prvi tajm-aut u drugom kvartalu.

12' - Vođstvo "azurima" je vratio Niko Manion koji je vezao četiri poena. Naš rival postiže dosta lakih poena iz reketa.

11' - Dobar prvi napad Italije na otvaranju drugog kvartala. Riči je pogodio van linije 6,75 i već je došao do sedam poena. Sudije su oprostile Miciću korake, a kad je već tako MVP Evrolige je to iskoristio da dođe do novog koša.

Prva četvrtina: Srbija - Italija 3:2

10' - Odličan napad "orlova". Micić je video Dobrića kako utrčava u reket rivala, video je to Vasa i omogućio beku Zvezde da se upiše u strelce. Prva četvrtina je okončana poenima iz "odbojke" Đampaola Ričija na iskteku napada.

9' - Sjajan potez Micića. Zaboravio je brzo grešku, promešao je odbranu Italije i sjajno poentirao iz prodora. Italija nije realizovala napad, da bi sve kaznio Jokić koji je postigao prve poene iz igre.

8' - Neverovatan pogodak Melija za tri poena. Izašao je Jokić na taj šut, ali lopta je imala visok luk i prošla kroz obruč. Nervozno je Micić ušao u meč, napravio je korake, a onda je posle prigovora dobio i tehničku. Slobodno bacanje nije iskoristio Datome.

7' - Jokić se sa linije penala uveo u utakmicu. Nakon toga je posle odlične odbrane Kalinić bio precizan van linije 6,75 - 18:16.

6' - Iskoristio je Meli brzinu u odnosu na Jokića i lako pentirao. Na drugoj strani se Kalinić odlično snašao pod košem, a potom je još jedno loše postavljanje naše odbrane kaznio laganim polaganjem Tonut.

5' - Milutnov je odradio svoje za sada. Postigao je četiri poena, a prvi put na ovom meču u igri je Nikola Jokić što je izazvalo aplauze sa tribina dvorane u Hamburgu.

3' - Dva na dva su odigrali Kalinić i Milutinv i centar CSKA je akciju završio laganim zakucavanje. Zaspala je naša odbrana što je kaznio Meli i pogodio uz prekršaj Lučića. Igrač Olimpije Milano je bio precizan i sa crte - 10:8.

2' - Kakvo otvaranje utakmice Fontekija i Lučića. Upravo su oni postigli prvu trojku za svoje selekcije. Za Italiju je i Spisu bio precizan sa distance.

1' - Lučić je pogrešio u dodavanju, a Fontekio je u kontri zakucao i doneo prvo vođstvo "azurima". Ipak, kapiten "orlova" se ispravio i poentirao je posle snažnog prodora i to uz faul. On je iskoristio i slobodno bacanje.

Italija će meč početi u petorci: Marko Spisu, Stefano Tonut, Simone Fontekio, Ahile Polonara i Nikolo Meli, dok Srbija duel počinje u sastavu Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Nikola Kalinić, Vladimir Lučić i Nikola Milutinov.

Uoči meča:

Izabranici Svetislava Pešića će ovaj turnir odigrati bez Marka Gudurića i Nemanje Nedovića. Oni će zbog sitnih povreda propustiti mečeve u Nemačkoj kako bi se oporavili za kvalifikacione duele za Mundobasket.

Srbija će u zavisnosti od današnjeg rezultata igrati u meču za treće ili prvo mesto, protiv Nemačke ili Češke (subota, 16.00 ili 18.30).

"Orlovi" su u sredu odigrali dobar meč protiv Slovenije u LJubljani, gde je viđena sjajna napadačka partija naše selekcije.

Podsetimo, Vladimir Lučić i drugovi će protiv Grčke u "Štark areni" 25. avgusta igrati utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dok je tri dana kasnije na programu duel sa Turskom u gostima.

Takođe, košarkaše Srbije očekuje učešće na Evrobasketu koje je na programu od 1. do 18. septembra.