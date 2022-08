(UŽIVO) SRBIJA - ITALIJA! Milutinov drži Orlove, sudije iznervirale Jokića! Odbrane ne postoje

Košarkaška reprezentacija Srbije će na turniru u Hamburgu pokušati da dodatno podine formu pred odlučujuće izazove.

Košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo i mečeve sa Grčkom i Turskom, kao i za Evrobasket, a protivnik na DBB Superkupu Nemačke je selekcija Italije.

Druga četvrtina: Srbija - Italija 30:41

20' - Opet "azuri" idu na dvocifrenu prednost. Meli je bio precizan sa linije penala. Ipak, na odmor će se otići sa jednocifrenim zaostatkom zahvaljujući pogocima Milutinova sa linije penala.

19' - Tonut je došao do lakih poena. Kaznio je to što je zaspala odbrana Srbije, a Milutinov je postao prvi dvocifreni igrač u našoj selekciji.

Nakon 20 minuta igre u polufinalu turnira



🇷🇸 44



🇷🇸 44 🇮🇹 53

18' - Dobru odbranu su odigrali "orlovi", ali je Fontekio uspeo da pogodi četvrtu trojku i to nakon što se Meli izborio za novi napad posle ofanzivnog skoka.

18' - Dva odlična napada Srbije. Najpre Lučić iz prodora, a onda i Milutinov uz faul. Srpski reprezentativac će na liniju penala tek posle minuta odmora koji je pozvao Poceko - 39:46. Nikola je bio precizan sa crte.

17' - Razigrao se Dobrić. Odlično je izašao iz bloka i pogodio trojku, ali ja na drugoj strani istom merom uzvratio Fontekio. Bio je to njegov treći pogodak van linije 6,75.

16' - Konačno prekid serije bez poena. Dobrić je lepo napao i pogodio "flouter". Ipak, "orlovi" nikako da vežu period dobre igre i vrate se u utakmicu.

15' - Ovo ne valja. Izgubljena lopta na izvođenu i odmah trojka Italije. Nastavio je da pogađa i Fontekio koji se vratio na parket.

15' - Muči se Srbija u ovim momentima u napadu, rival to koristi i ide na dvocifrenu prednost posle pet vezanih poena Maniona. Odmah je tajm-autom reagovao Svetislav Pešić - 28:38.

Kadetski tim Srbije meč za 13. mesto na #fibau16europe u Skoplju, koje znači i opstanak u "A" diviziji, igraće sutra od 16,30 časova protiv Hrvatske. Hrvati su u meču razigravanja bili bolji od Holandije 79:67.



Hrvati su u meču razigravanja bili bolji od Holandije 79:67.#kss #reprezentacija #fibau16 pic.twitter.com/jlWBh7pZn6 — Košarkaški savez SRB (@KSSrbije) 19. август 2022.

13' - Dobar napad Italije nakon minuta odmora. Dugo su držali loptu, a onda se na šut iz daljine podigao Datome i bio je precizan.

13' - Iskoristio je Dobrić rupu u reketu rivala i uspeo da poentira. Posle ovog koša zatražen je prvi tajm-aut u drugom kvartalu.

12' - Vođstvo "azurima" je vratio Niko Manion koji je vezao četiri poena. Naš rival postiže dosta lakih poena iz reketa.

11' - Dobar prvi napad Italije na otvaranju drugog kvartala. Riči je pogodio van linije 6,75 i već je došao do sedam poena. Sudije su oprostile Miciću korake, a kad je već tako MVP Evrolige je to iskoristio da dođe do novog koša.

Prva četvrtina: Srbija - Italija 3:2

10' - Odličan napad "orlova". Micić je video Dobrića kako utrčava u reket rivala, video je to Vasa i omogućio beku Zvezde da se upiše u strelce. Prva četvrtina je okončana poenima iz "odbojke" Đampaola Ričija na iskteku napada.

9' - Sjajan potez Micića. Zaboravio je brzo grešku, promešao je odbranu Italije i sjajno poentirao iz prodora. Italija nije realizovala napad, da bi sve kaznio Jokić koji je postigao prve poene iz igre.

8' - Neverovatan pogodak Melija za tri poena. Izašao je Jokić na taj šut, ali lopta je imala visok luk i prošla kroz obruč. Nervozno je Micić ušao u meč, napravio je korake, a onda je posle prigovora dobio i tehničku. Slobodno bacanje nije iskoristio Datome.

7' - Jokić se sa linije penala uveo u utakmicu. Nakon toga je posle odlične odbrane Kalinić bio precizan van linije 6,75 - 18:16.

6' - Iskoristio je Meli brzinu u odnosu na Jokića i lako pentirao. Na drugoj strani se Kalinić odlično snašao pod košem, a potom je još jedno loše postavljanje naše odbrane kaznio laganim polaganjem Tonut.

5' - Milutnov je odradio svoje za sada. Postigao je četiri poena, a prvi put na ovom meču u igri je Nikola Jokić što je izazvalo aplauze sa tribina dvorane u Hamburgu.

3' - Dva na dva su odigrali Kalinić i Milutinv i centar CSKA je akciju završio laganim zakucavanje. Zaspala je naša odbrana što je kaznio Meli i pogodio uz prekršaj Lučića. Igrač Olimpije Milano je bio precizan i sa crte - 10:8.

2' - Kakvo otvaranje utakmice Fontekija i Lučića. Upravo su oni postigli prvu trojku za svoje selekcije. Za Italiju je i Spisu bio precizan sa distance.

1' - Lučić je pogrešio u dodavanju, a Fontekio je u kontri zakucao i doneo prvo vođstvo "azurima". Ipak, kapiten "orlova" se ispravio i poentirao je posle snažnog prodora i to uz faul. On je iskoristio i slobodno bacanje.

Italija će meč početi u petorci: Marko Spisu, Stefano Tonut, Simone Fontekio, Ahile Polonara i Nikolo Meli, dok Srbija duel počinje u sastavu Ognjen Jaramaz, Vanja Marinković, Nikola Kalinić, Vladimir Lučić i Nikola Milutinov.

Uoči meča:

Izabranici Svetislava Pešića će ovaj turnir odigrati bez Marka Gudurića i Nemanje Nedovića. Oni će zbog sitnih povreda propustiti mečeve u Nemačkoj kako bi se oporavili za kvalifikacione duele za Mundobasket.

Srbija će u zavisnosti od današnjeg rezultata igrati u meču za treće ili prvo mesto, protiv Nemačke ili Češke (subota, 16.00 ili 18.30).

"Orlovi" su u sredu odigrali dobar meč protiv Slovenije u LJubljani, gde je viđena sjajna napadačka partija naše selekcije.

Podsetimo, Vladimir Lučić i drugovi će protiv Grčke u "Štark areni" 25. avgusta igrati utakmicu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, dok je tri dana kasnije na programu duel sa Turskom u gostima.

Takođe, košarkaše Srbije očekuje učešće na Evrobasketu koje je na programu od 1. do 18. septembra.