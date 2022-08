PEŠIĆ SE OBRATIO NACIJI UOČI MEČA SA GRČKOM: Što se Janisa tiče, glavni fokus je na njemu, ali nije samo on Grčka!

Selektor Srbije Svetislav Pešić obratio se naciji pred meč kvalifikacija za Mundobasket protiv Grčke.

Iskusni strateg je govorio o brojim stvarima. Otkrio je ko neće nastupiti protiv "helena", ali i šta su reprezentaciji doneli dueli sa Italijom i Nemačkom.

Pohvalio je i selekciju koju sa klupe predvodi Dimitris Itudis, za koju smatra da je najbolja u istoriji te zemlje.

Podsetimo, Srbija sutra od 20 sati dočekuje Grčku u "Štark areni", a tri dana kasnije gostuje Turskoj.

"Orlove" nakon ove dve utakmice očekuje Evropsko prvenstvo koje se igra od 1. do 18. septembra, a naš nacionalni tim se nalazi u grupi D sa reprezentacijama Češke, Poljske, Finske, Izraela i Holandije.



Obraćanje Pešića:



Za kraj je opširno odgovorio šta je naša reprezentacija dobila iz mečeva protiv Italije i Nemačke.

- Mi smo pohvatali malo neka pravila, znate kako. Lučić dolazi iz Bajern Minhena i već nekoliko godina radi sa nekim trenerom. Drugi dolazi iz drugog, treći iz trećeg kluba i taj nekontinuitet se ponekada pomisli da je o iogravanjau govori o napadu. Ali pre svega je to uigravanje u odbrani. To što je neko rekao da je samo potrebno da imaš želju i borbenost da si onda rešio odbranu, to je jedan detalj koji je neophodan, ali postoje određena pravila u odbrani za koje treba mnogo vremena. U jednom klubu se brani pik sa strane, pik u sredini i onda dođe trener repezentacije i gleda na koji način prilagoditi svoju filozofiju i mi bi uvek želeli da pravila prihvatre igrače, ali to je nemoguće. To je pitanje uigracanja. Ja i dalje smatram da mi imamo vrlo talentovane igrače pre svega u napadu, ali da bi taj talenat koji posedujemo u napadu dobio dodatni kvalitet, to je nemoguće bez odbrane. Vi sad kažete, što onda ne date 90 poena, pa jer nam treba mnogo lopti. Tačno je da je meč sa Grčkom važan, ali tu se ne završava proces. Mi sad pravimo plan da stignemo do pobede. Međutim i te poede i posle poraza moramo mnogo da radimo. Radi se na tome još puno, radimo, pričamo dosta, pronalazimo načine, stvarno pokušavam da budem ono što je osnovni zadatak trenera da budem tu zbog igrača - zaključio je Pešić.

Nije želeo da otkriva taktičke detalje za "helene", ali je otkrio šta mora Srbija da speči kod protivnika.

- Igrački plan se saopštava igračima. Ono što hoćemo da kažemo igračima, prvi plan je da smanjimo broj primljnih poena iz tranzicije, gde su oni mnogo jaki, možda i najveći njihov timski kvalitet je što imaju atletiku i što dobro trče, pre svega Janis, ali i njegova braća. Tu je i Kalates. Naš plan igre je pre svega zasnovan da im zaustavimo tranziciju, da im smanjimo broj poena. Ima tu i individualnih zadataka koji igrači moraju da ispune. Tu je kod njih i Dorsi koji je igrao dobro za Olimpijakos, ipak vidim da mu je Itudis ovde dao dosta prostora, preuzima dosta odgovornosti. Što se Janisa tiče, glavni fokus je na njemu, ali nije samo on Grčka. Moramo da razmišljamo i kako ćemo da se branimo, ali i kako da napadamo. Nekad je napad najbolja odbrana.

Spisak igrača ipak neće biti, ali je Pešić otkrio ko od igrača sigurno neće igrati protiv Grčke i Turske.

- Nedović je pao na kuk, dobro je i sve je u glavi, velika njegova želja da se oporavi doprinosi da se oporavlja dobro i oporak ide na bolje. Mi tek večeras posle treninga određujemo ekipu. A posle možemo i nakon meča pred Tursku da menjamo tim, svih 12 igrača. Bjelica je mnogo bolje, ali neće igrati ove dve utakmice. Gudurić je trenirao, ali ćemo da vidimo posle današnjeg treninga da li će nastupiti, a ostali su manje više tu. Kapiten je zdrav.

Novinare je zanimalo da prokomentariše igru bekova na utakmicama protiv Italije i Nemačke.

- Ne bi ocenjivao nijednog igrača. Mi kao i Grčka i na spoljnim i unutrašnjim pozicijama rastemo, treba da nas posluži zdravlje, ovo je teško vreme koje dolazi posle naporne sezone, gde su noseći igrači odigrali veliki broj utakmica u sezoni koja je trajala osam meseci. Nakon toga je potreban pasivan i aktivan odmor. Dolazi tada do povreda, manjih i većih. Nedović je u jednom trenutku pao i nije mogao da odigra kako može, ali se borio. Ne bi ja ulazio u to i mnoge stvari ostaju u svlačinoci. Nisu to neke tajne, ali to su delovi svakog tima koji pokušava da zadrži mirnoću, da se te povrede što pre regulišu. Da igrači mogu dobro da treniraju i spavaju.

Potom se dotakao Grčke, za koju smatra da je najjača u istoriji.

- Grčka nikada nije imala reprezentaciju tako dobru kao što je ova. Tu se čuvena generacija sa Janakisom, Galisom... Ovo je jedna generacija koja se skuplja na neki drugi način i mislim da je ovo najjača Grčka u istoriji. To je atletika, izuzetna brzina, ne samo kad je u pitanju Janis nego i oba njegova brata. Imaju ogromno iskustvo, to su igrači kao Slukas, Kalates i Papanikolau koji su prošli sito i rešeto. To su i Agravanis, Kasadakis, takođe koji su igrali Evroligu i koji su svašta prošli. To je sve jedna dosta dobra ekipa, ali nismo ni mi loši, mi smo dosta dobri. Nadamo sa da će to što smo radili biti dobro i da će biti puna dvorana. Sutra smo favoriti jer je puna dvorana i očekujemo jednu maksimalnu podršku

Osam novih igrača se našlo u sastavu za drugi krug kvalifikacija za Mundobasket.

- Nama je cilj bio da pobedimo. Na tih 23 igrača, počinje sada druga runda i dolaze osam novih igrača. Mi sa 31 igračem igramo kvalifikacije. Nije to lako ni igračima ni trenerima, ali gledamo da se skupimo, da probamo da napravimo jednu timsku hemiju koja je osnova za vrhunske rezultate i tu smo na putu da se popravljamo svaki dan, da pravimo stalno po korak napred i u nekoj zajedničkoj komunikaciji postajemo tim. Nadamo se da će se to možda videti sutra protiv Grčke.

Selektor se potom osvrnuo na utakmice protiv Belgije i Letonije koje su "orlovi" izgubili.

- Mi smo igrali protiv Letonije i Belgije koje su izuzetno jake selekcije. Naravno, malo me gledate kada kažem izuzetno jake... Ali sa našim nepostojanjem kontinuiteta igrali smo protiv timova koji su kao ekipe bolji od nas. Da li mi imamo veći potencijal i talenat od tih ekipa, nadam se da imamo. Ali mi nismo bili u mogućnosti da napravimo kontinuitet. Ja nisam baš tako loš trener kao što neki pričaju, ali da za tri dana napravim ekipu koja će da pobeđuje, toliko dobar nisam, A ni oni nisu toliko dobri da izađu posle tri dana i išamaraju Letoniju i Belgiju.

- Prva runda je završena, sve je poznato, nismo se tu nešto proslavili. Uvek postoje razlozi, objektivni i subjektivni. Ono što je važno da se kaže ja ne bih potcenjivao sve te prozore koje smo igrali. Kroz ta tri prozora prošlo je 23 igrača što je apsolutni rekord svih vremena. To je loše jer nismo ostvarili kontinuitet sa jedne strane, a sa druge strane trener je imao priliku da vidi šta se to dešava u Srbiji, Da vidi šta je ostalo od sistema, dobili smo kompletniji uvid, da toga nije bilo možda ne bi znali da neki igrači postoje.

Uoči obraćanja:

Naime, iskusni stručnjak bi danas trebalo da saopšti spisak od 12 igrača na koje će računati u predstojećim mečevima protiv Grčke i Turske. Ostaje da se vidi da li će to biti i spisak putnika na Evropsko prvenstvo.

Takođe, on bi trebalo da da odogor u kakvom su stanju povređeni košarkaši koji su propustili turnir u Nemačkoj - kapiten Nemanja Bjelica, Marko Gudurić i Nemanja Nedović.

Podsetimo, Srbija sutra od 20 časova u "Štark areni" dočekuje Grčku u grupi I, u kvalifikacijama za Mundobasket, tri dana kasnije sledi gostovanje Turskoj.

Tek nakon ovih mečeva "orlove" čeka Evrobasket koji je na programu od 1. do 18. septembra, a naša selekcija nalazi se u grupi D sa reprezentacijama Češke, Poljske, Finske, Izraela i Holandije.

Autor: